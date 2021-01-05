南加州最少6人感染新型肺炎變種病毒（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期聖地牙哥出現加州首宗感染變種病毒的個案，州長紐森證實，南加州最少已經有6人感染，另外紐森承認，加州接種疫苗的進度不理想，收到近130萬劑疫苗當中，只接種了大約3分之1。

紐森證實，繼上星期在聖地牙哥發現首宗感染變種病毒的個案後，至今當地再發現多三宗同類型的感染，其中一人需要入院治療，暫時未知道這四名患者有沒有關係。

另外，州府亦在南加州San Bernardino縣偵測兩名感染變種病毒的患者，當局正追蹤密切接觸者及調查感染來源。

紐森表示，加州每星期進行最少5千到一萬個基因檢測，看看有沒有出現變種病毒。

紐森說：「我們預期有更多人感染變種病毒，我們稍後會知道更多。」

加州過去一日新增29,633宗確診，累計突破240萬宗，雖然這個數字比起過去7日平均確診少了約一萬宗。

但紐森指出，確診個案減少，很大機會源於假日後數據的滯後，因此本星期後期匯報的數據，對掌握疫情的走向相當關鍵。

另外，周一再多97人死亡，累計有26,600多人染疫死亡，單在過去兩星期就有近4千人死亡。

現在有超過21,100人住院，比14天前增加18%，紐森指，升幅稍稍放緩，但比起兩個月前住院人數翻了7倍，在深切治療部（ICU）留醫的有4,584人，同樣比兩個月前上升6倍。

南加州及San Joaquin Valley的ICU床位仍然爆滿，灣區的床位比前一日新低5%，稍微增加至7.9%，不過紐森預期，聖誕新年假期過後疫情會更嚴峻。

紐森說：「看看短時間內住院人數發生什麼事，這就是為什麼我們那麼焦急，不只是現在，而是預期這波疫情未完，新一波的疫情會再爆發。」

加州至今收到近130萬劑Pfzier及Moderna疫苗，不過暫時只接種了3分之1，約45萬4千劑，另外有61萬劑將於本星期送到。

紐森承認，現在接種的速度太慢，他表示，已經與其他的州長商討如何加快接種。

上星期，CVS及Walgreens的藥房加入幫忙接種疫苗的行列，他們負責上門，為住在療養院及院舍等的人士接種，紐森相信過了年後，接種的速度會慢慢加快。

紐森說：「過去幾日，我們正研究增加分發疫苗的地點，更重要的是加快訂出哪些人能幫忙分發疫苗。」

紐森即將在2021至2022年度的州府預算當中撥出超過3億元，用於運送及儲存疫苗、通報疫苗的消息，以及宣傳接種疫苗等，州長將於本周五公布更多關於預算的內容，包括對各行各業的援助計劃。

另外，紐森亦宣布原定於本周五截止申請的5億元小商業援助計劃，將會延至1月13日截止。

灣區疫情方面，有超過27萬4千宗確診，有2,635人死亡。

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