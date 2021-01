南加州最少6人感染新型肺炎變種病毒（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期聖地牙哥出現加州首宗感染變種病毒的個案,州長紐森證實,南加州最少已經有6人感染,另外紐森承認,加州接種疫苗的進度不理想,收到近130萬劑疫苗當中,只接種了大約3分之1。

紐森證實,繼上星期在聖地牙哥發現首宗感染變種病毒的個案後,至今當地再發現多三宗同類型的感染,其中一人需要入院治療,暫時未知道這四名患者有沒有關係。

另外,州府亦在南加州San Bernardino縣偵測兩名感染變種病毒的患者,當局正追蹤密切接觸者及調查感染來源。

紐森表示,加州每星期進行最少5千到一萬個基因檢測,看看有沒有出現變種病毒。

紐森說:「我們預期有更多人感染變種病毒,我們稍後會知道更多。」

加州過去一日新增29,633宗確診,累計突破240萬宗,雖然這個數字比起過去7日平均確診少了約一萬宗。

但紐森指出,確診個案減少,很大機會源於假日後數據的滯後,因此本星期後期匯報的數據,對掌握疫情的走向相當關鍵。

另外,周一再多97人死亡,累計有26,600多人染疫死亡,單在過去兩星期就有近4千人死亡。

現在有超過21,100人住院,比14天前增加18%,紐森指,升幅稍稍放緩,但比起兩個月前住院人數翻了7倍,在深切治療部(ICU)留醫的有4,584人,同樣比兩個月前上升6倍。

南加州及San Joaquin Valley的ICU床位仍然爆滿,灣區的床位比前一日新低5%,稍微增加至7.9%,不過紐森預期,聖誕新年假期過後疫情會更嚴峻。

紐森說:「看看短時間內住院人數發生什麼事,這就是為什麼我們那麼焦急,不只是現在,而是預期這波疫情未完,新一波的疫情會再爆發。」

加州至今收到近130萬劑Pfzier及Moderna疫苗,不過暫時只接種了3分之1,約45萬4千劑,另外有61萬劑將於本星期送到。

紐森承認,現在接種的速度太慢,他表示,已經與其他的州長商討如何加快接種。

上星期,CVS及Walgreens的藥房加入幫忙接種疫苗的行列,他們負責上門,為住在療養院及院舍等的人士接種,紐森相信過了年後,接種的速度會慢慢加快。

紐森說:「過去幾日,我們正研究增加分發疫苗的地點,更重要的是加快訂出哪些人能幫忙分發疫苗。」

紐森即將在2021至2022年度的州府預算當中撥出超過3億元,用於運送及儲存疫苗、通報疫苗的消息,以及宣傳接種疫苗等,州長將於本周五公布更多關於預算的內容,包括對各行各業的援助計劃。

另外,紐森亦宣布原定於本周五截止申請的5億元小商業援助計劃,將會延至1月13日截止。

灣區疫情方面,有超過27萬4千宗確診,有2,635人死亡。

