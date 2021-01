舊金山涉兩死車禍司機假釋期間兩次被捕沒被起訴（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)一名假釋犯涉嫌在大除夕夜駕駛一輛失車,在Market街以南疑似衝紅燈後撞死兩名途人,被捕的司機在假釋期間曾兩次涉嫌犯案被捕,但最終都沒有被扣留及起訴。

舊金山地檢官博徹思周一宣布正式落案起訴被捕司機,45歲的Troy McAlister受影響下駕駛撞死人、兩項涉及車輛的誤殺罪、車禍後不顧而去、非法持有槍械等控罪,不過已經無法挽回兩名無辜途人的生命。

警方資料顯示,大除夕夜下午,McAlister涉嫌駕駛一輛失車,在2街夾Mission街衝紅燈,並撞倒兩名正在過馬路的女人。

車禍發生後,McAlister開車逃離現場,最終被警方拘捕,兩名被撞的途人傷重不治,她們分別是27歲來自日本的Hana Abe,以及60歲的Elizabeth Platt。

翻查資料後,警方公布,被捕司機正因涉及去年年初一宗搶劫案而假釋當中,過去兩個月,McAlister曾涉嫌犯案兩度被警方拘捕,不過最終都沒有被拘留及起訴。

博徹思說:「當中錯過了機會,你說得對,每個監督過被捕司機或拘捕過他的執法部門,正仔細審視發生什麼事,以及可能發生了什麼事。」

Daly City警方證實,McAlister懷疑所駕駛的失車,是他涉嫌在去年12月29日在Westlake購物中心偷走。

博徹思指出,偷車案發生後,Daly City警方知道McAlister的身分及地址,亦知道他是假釋犯,但Daly City警局沒有將案件向州府的假釋官報告。

同時,舊金山警方過往拘捕McAlister後,亦沒有向假釋官報告,導致McAlister的假釋批准沒有被駁回。

Daly City警方回應指,局方在偷車案發生後,有埋伏並尋找McAlister及該輛失車,但無功而還。

舊金山警方沒有直接回應博徹思的質疑,局長Bill Scott表示,每個執法部門都有責任,並感謝警員迅速將疑犯拘捕。

至於舊金山警察工會發聲明指,市府應該成立的一個獨立委員會,去覆核博徹思對罪案的檢控。

