舊金山涉兩死車禍司機假釋期間兩次被捕沒被起訴（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）一名假釋犯涉嫌在大除夕夜駕駛一輛失車，在Market街以南疑似衝紅燈後撞死兩名途人，被捕的司機在假釋期間曾兩次涉嫌犯案被捕，但最終都沒有被扣留及起訴。

舊金山地檢官博徹思周一宣布正式落案起訴被捕司機，45歲的Troy McAlister受影響下駕駛撞死人、兩項涉及車輛的誤殺罪、車禍後不顧而去、非法持有槍械等控罪，不過已經無法挽回兩名無辜途人的生命。

警方資料顯示，大除夕夜下午，McAlister涉嫌駕駛一輛失車，在2街夾Mission街衝紅燈，並撞倒兩名正在過馬路的女人。

車禍發生後，McAlister開車逃離現場，最終被警方拘捕，兩名被撞的途人傷重不治，她們分別是27歲來自日本的Hana Abe，以及60歲的Elizabeth Platt。

翻查資料後，警方公布，被捕司機正因涉及去年年初一宗搶劫案而假釋當中，過去兩個月，McAlister曾涉嫌犯案兩度被警方拘捕，不過最終都沒有被拘留及起訴。

博徹思說：「當中錯過了機會，你說得對，每個監督過被捕司機或拘捕過他的執法部門，正仔細審視發生什麼事，以及可能發生了什麼事。」

Daly City警方證實，McAlister懷疑所駕駛的失車，是他涉嫌在去年12月29日在Westlake購物中心偷走。

博徹思指出，偷車案發生後，Daly City警方知道McAlister的身分及地址，亦知道他是假釋犯，但Daly City警局沒有將案件向州府的假釋官報告。

同時，舊金山警方過往拘捕McAlister後，亦沒有向假釋官報告，導致McAlister的假釋批准沒有被駁回。

Daly City警方回應指，局方在偷車案發生後，有埋伏並尋找McAlister及該輛失車，但無功而還。

舊金山警方沒有直接回應博徹思的質疑，局長Bill Scott表示，每個執法部門都有責任，並感謝警員迅速將疑犯拘捕。

至於舊金山警察工會發聲明指，市府應該成立的一個獨立委員會，去覆核博徹思對罪案的檢控。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。