葡萄牙有醫護接種輝瑞新型肺炎疫苗後死亡,當局將驗屍查明死因。

41歲女死者在波爾圖一間腫瘤研究所任職,上月30日接種疫苗,兩日後突然死亡。

家人指死者本身健康沒問題,注射疫苗後打針位置感不適,沒有嚴重不良反應,同一研究所有530多人接種了輝瑞疫苗。

