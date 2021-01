男子疑在Palo Alto向女童露體被追緝

【KTSF】

南灣Palo Alto警方正追緝一名男子,他涉嫌周日下午向一名正在踏單車的12歲女童露體。

警方於下午4時34分接報,案發時間大約4時左右,地點在Driftwood Drive 800號路段。

當時一輛汽車停在女童旁邊,司機借意向女童問路,女童望入車廂時,看見司機露出下體並自慰,司機接著打開車門,疑似想下車,女童見狀馬上踏單車離開。

司機被指一度駕車尾隨女童,期間一個家庭路過,司機在同一時間逃離現場。

女童接著回家,把事故告知父母,由他們代為報警,警方跟據女童的描述,畫出疑犯的掃描。

疑犯被指是拉美裔,年約30歲,禿頭或剷青,身穿淺色牛仔外套,深色牛仔褲,頭戴銀色太陽眼鏡,駕駛一輛較新型號的銀色豐田四門房車,可能是Camry,車牌號碼有H字母。

任何人如能提供消息,請聯絡Palo Alto警方,電話:(650) 329-2413。

