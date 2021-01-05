男子疑在Palo Alto向女童露體被追緝

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南灣Palo Alto警方正追緝一名男子，他涉嫌周日下午向一名正在踏單車的12歲女童露體。

警方於下午4時34分接報，案發時間大約4時左右，地點在Driftwood Drive 800號路段。

當時一輛汽車停在女童旁邊，司機借意向女童問路，女童望入車廂時，看見司機露出下體並自慰，司機接著打開車門，疑似想下車，女童見狀馬上踏單車離開。

司機被指一度駕車尾隨女童，期間一個家庭路過，司機在同一時間逃離現場。

女童接著回家，把事故告知父母，由他們代為報警，警方跟據女童的描述，畫出疑犯的掃描。

疑犯被指是拉美裔，年約30歲，禿頭或剷青，身穿淺色牛仔外套，深色牛仔褲，頭戴銀色太陽眼鏡，駕駛一輛較新型號的銀色豐田四門房車，可能是Camry，車牌號碼有H字母。

任何人如能提供消息，請聯絡Palo Alto警方，電話：(650) 329-2413。

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