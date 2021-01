奧克蘭新一屆公職人員宣誓就任（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府周一舉行視像會議,為新當選以及連任的公職人員舉行宣誓儀式,新上任的市議員之中,包括有份推動Moms 4 Housing關注公平住屋權利的非洲裔市議員Carol Fife。

5名在11月選舉勝出的奧克蘭市議員周一宣誓就職,其中包括3名連任的市議員,以及新當選的非洲裔議員Treva Reid以及Fife,多年來推動社會公義運動的Fife首次踏足政壇,她宣誓後演說時表示,將會竭力為弱勢社群爭取公平。

Fife說:「事實上,我們社區有一大群人長期以來作出犧牲,平等的意思就是所有人都有機會興旺起來,所以我們必須採取不同的行動,必須有創意、大膽,以及無所畏懼。」

Fife是為無家可歸母親爭取住屋運動Moms 4 Housing的發起人之一,2019年,一群無家可歸母親佔據西奧克蘭一間空置的住宅,而引發這場全國關注的社會運動。

Fife當選奧克蘭市議員,代表市內第三區,包括鄰近華埠的上城區、下城區、Lake Merritt和西奧克蘭,她競選時主張住屋是人權,而不應該是商品交易,價高者得,她也主張改革警隊,監管開支。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎對本台表示,競選期間,商會與Fife見過面,他期望新當選的市議員能顧及全市居民的利益,而華裔居民目前最關注的是治安。

奧克蘭華埠屬於市內第二區,代表這區的市議員Nikki Bas周一當選為市議會主席。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。