【有線財經】

紐約證券交易所突然宣布,收回勒令三大中資電訊股除牌的決定。

紐交所發出公告,指經徵詢過美國財政部、外國資產控制辦公室及相關監管機構後,再無計劃要求中移動、中電信及聯通從紐交所除牌。

紐交所上周四指,因應總統行政指令,決定從星期三開始,分三日將三大電訊公司除牌。

紐交所沒詳情解釋徵詢監管部門意見的進一步內容。三大電訊公司昨日表明,美國預託證券佔整體股份及成交有限,影響不大,中國外交部及商務部則分別表示,將採取必要措施。

