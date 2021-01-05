國民警衛隊將進駐首都華盛頓防範示威騷亂

January 5, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (Roger Parsons / U.S. Air National Guard / CC BY 2.0)

【KTSF】

國會參眾兩院將在本週三認證總統大選結果，預料首都華盛頓將迎來大批特朗普支持者前來示威，國民警衛隊將進駐首都華盛頓戒備，防範示威活動可能引發的騷亂，警方也做好因應。

有鑑於過去特朗普支持者，例如The Proud Boys組織的示威活動演變成大規模騷亂，首都官員呼籲民眾本週避開示威區域。

首都特區首長Muriel Bowser說：「避開市中心地區 尤其要避開來找挑釁的外來人士。」

警方也呼籲示威人士不准帶槍。

華盛頓特區警察局長Robert Contee說：「槍枝是禁止的，我重複一次，槍枝是禁止的，在示威區域也會張貼告示，任何人違反禁止告示，違反首都特區法律都會被逮捕。」

國會參眾兩院將在本週三認證總統大選結果，預料本週二和週三將有大批特朗普的支持者到華盛頓示威，在首都市長的要求下，代理國防部長Christopher Miller批准派遣國民警衛隊，5號到7號期間進駐華盛頓戒備。

警方表示，國民警衛隊主要任務是控制人群，以及疏導交通，警方則著重於處理暴力行為和其他安全問題。

警方也會在市區外的教堂加派警力，因為過去曾發生教堂的黑人生命寶貴標語被特朗普支持者損毀，教堂方面請求警方24小時駐守。

當局提醒民眾，聯邦法律禁止在國會以及國家公園範圍，例如自由廣場和National Mall等地攜帶槍枝，而在首都華盛頓攜帶槍械也是違法的，除非有特區發放的隱藏槍枝執照。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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