麻省40多人出席聖誕宗教聚會後染疫（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

麻省有40多人在聖誕節宗教聚會後染上新型肺炎,而紐約州就出現第一宗新冠病毒英國變種個案,是美國第四個州出現變種病例。

紐約州長Andrew Cuomo星期一表示,州內第一宗英國變種新冠病毒個案患者是住在上州的60多歲男子,由於他無外遊記錄,因此相信是社區感染。

和確診者工作的珠寶店有接觸的另外的3個人也證實染病,但未知是否屬於新變種病毒。

美國在12月底開始出現英國變種新冠肺炎,目前在另外三個州有病例,包括科羅拉多州、加州和佛羅里達州,變種病毒傳染性較原來病毒大估計高50%。

而在麻省,一些人參加宗教活動之後發生集體感染,當地的Genesis教會在聖誕節之前連續兩日舉辦崇拜項目,之後就有最少44人確診。

教會的牧師表示,每次通常有100人左右參加崇拜,大約是建築物可容許人數的三成半,牧師指信徒都保持社交距離,除了要上台講話之外都有戴口罩,教會在每一次崇拜後亦會清潔。

他指出,已經通知每一名參與的信徒,並鼓勵他們做檢測。

美國全國目前累計有2078萬宗以上確診,死亡人數超過35萬3千人。

