美國新冠住院人數創新高 洛杉磯縣醫院氧氣供應短缺

【KTSF 江良慧報導】

在美國因為新型肺炎而要住院的人數在周一達到12.8萬,再次打破上星期的記錄,其中洛杉磯縣疫情繼續惡化,氧氣開始出現不足,救護車上的救護員接到指示,只向情況最差的病人提供氧氣。

根據Johns Hopkins大學的最新統計數字,美國的新型肺炎確診個案在周二突破2100萬,而突破2000萬個案也只是4天前的事,至於死亡人數就已經增加至35.6萬,約佔全球總死亡人數190萬的兩成。

加州仍然是疫情最嚴重的州分,有接近250萬人確診,死亡人數超過2.7萬,很多醫院的深切治療部已經飽和。

洛杉磯縣的緊急醫療服務局早前向救護車發出通告,對一些心臟停搏的病人,如果在現場搶救無效的無需再送到醫院。

另外,南加州也出現給病人的氧氣不足的問題,州府已經調派美國陸軍工程兵團和加州緊急醫療服務局幫忙送遞和替氧氣灌充氣。

加州緊急醫療服務局的醫務總監日前向屬下發出指引,只是向病人提供所需的最低氧氣,而就算救護車把病人送到醫院,由於醫院已經飽和,他們也可能只能繼續在救護車上,在醫院外等候多達數小時。

當地官員更呼籲公眾,如非必要不要致電911,因為若救護車不能把病人送進醫院內,救護車也不能離開,因此也不能去處理其他911的救助個案,醫護人員擔心,情況在未來幾個星期會持續甚至惡化。

另外,格林美音樂獎主辦單位也宣布,因為疫情的關係,決定把原來在1月底舉行的頒獎禮延期至3月舉行。

