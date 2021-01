【KTSF】

伊朗革命衛隊在霍爾木茲海峽截停一艘南韓運油輪,並拘留船員,南韓外交部要求盡快放人同船。

伊朗革命衛隊多艘快艇星期一早上駛近運油輪,指運油輪排放油污。

伊朗傳媒報導,貨輪載有7,200噸乙醇,原定由沙地駛去阿聯酋,現在停靠在伊朗南部阿巴斯港對開,船上共有23名船員。

南韓外交部證實事件,已經調派海軍前往該區。

