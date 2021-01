【有線新聞】

沙特阿拉伯及埃及等國與卡塔爾簽署協議,結束3年斷交。

多國代表在海灣阿拉伯國家合作委員會峰會簽署協議,沙特王儲穆罕默德形容,協議印證區內各國團結、和平共處,同時感謝美國和科威特協助促成協議,並批評伊朗的彈道導彈和核武計劃具破壞性,呼籲國際社會嚴肅應對。

沙特2017年以卡塔爾支持恐怖主義,與伊朗關係密切為由與對方斷交,阿聯酋、巴林和埃及隨後加入。沙特和卡塔爾周一已經重啟海空邊境。

