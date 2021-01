【KTSF】

喬治亞州周二舉行兩個聯邦參議員席位複選,競爭非常激烈,當地的投票已經結束,該州的投票率打破歷來紀錄,最終的點票結果可能需要幾天時間才知道。

喬治亞州有約300萬人提早投票,今次複選競爭非常激烈,如果共和黨在喬州取多一席,就可以繼續控制參議院,但如果兩席都由民主黨奪去,參議院就出現兩黨各佔50席,屆時打破僵局的一票,將由副總統投下。

喬州州務卿表示,今次投票順利進行,根據初步點票結果顯示,兩名民主黨候選人似乎表現良好。

