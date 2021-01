喬州周二舉行參議院議席複選 將決定國會權力格局

【KTSF 張麗月報導】

喬治亞州周二舉行兩個聯邦參議院議席的複選,足以決定新一屆國會的權力格局。

目前國會參議院民主黨與無黨派合共取得48席,共和黨人取得50席,只要在喬治亞州取多一席,便能繼續主導參議院,如果兩席都被民主黨奪去,參議院便出現兩黨各佔50席,未來關鍵的突破一票將由副總統投下。

新一屆國會在周一上任,參眾兩院將於周三召開聯席會議,以正式確認各個州的選舉人票。

根據目前的點算結果顯示,外界預測拜登已取得多過當選門檻270張選舉人票,特朗普就得到232張。

針對幾個關鍵搖擺州的選舉結果有疑問,在周末有11名共和黨籍國會參議員表示,將會加入密蘇里州聯邦參議員Josh Hawley的陣營,反對國會在周三確認拜登當選總統。

超過100名共和黨籍國會眾議員也有可能提出類似的挑戰,甚至有議員提出,對選舉人票涉嫌舞弊的指控進行十天的審核。

如果在周三國會兩院各自有議員提出異議,反對拜登當選總統,國會就會押後確認程序,以展開調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。