喬州周二舉行參議院議席複選 將決定國會權力格局

【KTSF 張麗月報導】

喬治亞州周二舉行兩個聯邦參議院議席的複選，足以決定新一屆國會的權力格局。

目前國會參議院民主黨與無黨派合共取得48席，共和黨人取得50席，只要在喬治亞州取多一席，便能繼續主導參議院，如果兩席都被民主黨奪去，參議院便出現兩黨各佔50席，未來關鍵的突破一票將由副總統投下。

新一屆國會在周一上任，參眾兩院將於周三召開聯席會議，以正式確認各個州的選舉人票。

根據目前的點算結果顯示，外界預測拜登已取得多過當選門檻270張選舉人票，特朗普就得到232張。

針對幾個關鍵搖擺州的選舉結果有疑問，在周末有11名共和黨籍國會參議員表示，將會加入密蘇里州聯邦參議員Josh Hawley的陣營，反對國會在周三確認拜登當選總統。

超過100名共和黨籍國會眾議員也有可能提出類似的挑戰，甚至有議員提出，對選舉人票涉嫌舞弊的指控進行十天的審核。

如果在周三國會兩院各自有議員提出異議，反對拜登當選總統，國會就會押後確認程序，以展開調查。

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