美國有參議員擬反對選舉人團投票結果

美國最少12名共和黨參議員準備在本周的國會聯席會議上,反對部分州分選舉人團的投票結果。副總統彭斯表示支持,據報過百名眾議員亦打算反對,但相信只會拖延確認程序,不會改變民主黨拜登當選的結果。

美國參眾兩院將於東岸當地周三下午舉行聯席會議,點算各州選舉人票,並確認總統當選人。確認程序過往視為例行公事,但今屆,共和黨參眾兩院均有議員計劃提出反對部分州分的結果。

繼密蘇里州參議員霍利日前表明會反對後,得州參議員克魯茲為首的11名現任和新當選參議員亦聯署,提到今屆有前所未見的舞弊指控,民調顯示約四成人相信,所以需公平可靠審核選票,提升新任總統的認受性。他們要求成立委員會,用10天時間審核,全面查清有爭議州分的選舉結果。

以參議院主席身分主持聯席會議的副總統彭斯表態支持,稱歡迎議員運用有關權力;但參議院領袖麥康奈爾早已敦促黨友勿挑戰結果。暫時未知克魯茲等人會反對哪個州分,但霍利稱最少會挑戰賓夕法尼亞州的結果。

屆時若兩院各有最少一名議員反對某一州分結果,主席受理後,兩院會各自商議最長兩小時,之後表決是否確認選舉人票。一般預料挑戰不會成功,只會拖延確認程序,民主黨已要求最具爭議的6個州分,議員做好應對準備,估計若共和黨反對全部爭議州分結果,會議會拖24小時以上。

拜登的發言人稱,這樣做並不會改變拜登當選的結果。

