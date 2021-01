英國疫情嚴峻 約翰遜稱學校仍安全學生應上課

【有線新聞】

英國新型肺炎疫情嚴峻,首相約翰遜稱不排除採取更嚴格的封鎖措施,但他指學校仍然安全,學生應該繼續上課。

英國星期六確診數字超過5.7萬宗、創新高,亦是連續五日錄得超過5萬宗個案。在變種病毒威脅下,首相約翰遜接受英國廣播公司一個節目訪問時稱,不排除考慮採取更嚴格的封鎖措施,例如在疫情最嚴峻的地區,學校要停課、宵禁及嚴禁不同家庭聚會等。

目前英格蘭大部分地區已進入最高第4級防疫級別,健身、康樂活動中心及一些店舖都要關閉,約翰遜稱,未來數星期會檢視成效。

當地大部分小學星期一放完聖誕假後復課,只有倫敦及部分地區的學校要推遲,改為網上授課。約翰遜強調學校仍然安全,兒童受感染的風險很低,而且學生接受教育很重要,建議家長星期一如期送子女上學。

他又指星期一會有53萬劑阿斯利康疫苗準備就緒,期望三個月後可完成接種數千萬劑,但有醫生工會批評疫苗安排混亂。

英國醫學會代表主席麥基翁說:「我們欠缺的是透明度,疫苗何時運抵、運到哪裡?獲承諾疫苗但又取消,一片混亂,安排了第一針,第二針卻被迫取消,同僚要取消數以千計本周及下周預約。」

是否交替接種不同藥廠的疫苗早前亦引起爭議,英國衛生部門其後澄清,不建議這樣做。

