英國疫情嚴峻 約翰遜稱學校仍安全學生應上課

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英國新型肺炎疫情嚴峻，首相約翰遜稱不排除採取更嚴格的封鎖措施，但他指學校仍然安全，學生應該繼續上課。

英國星期六確診數字超過5.7萬宗、創新高，亦是連續五日錄得超過5萬宗個案。在變種病毒威脅下，首相約翰遜接受英國廣播公司一個節目訪問時稱，不排除考慮採取更嚴格的封鎖措施，例如在疫情最嚴峻的地區，學校要停課、宵禁及嚴禁不同家庭聚會等。

目前英格蘭大部分地區已進入最高第4級防疫級別，健身、康樂活動中心及一些店舖都要關閉，約翰遜稱，未來數星期會檢視成效。

當地大部分小學星期一放完聖誕假後復課，只有倫敦及部分地區的學校要推遲，改為網上授課。約翰遜強調學校仍然安全，兒童受感染的風險很低，而且學生接受教育很重要，建議家長星期一如期送子女上學。

他又指星期一會有53萬劑阿斯利康疫苗準備就緒，期望三個月後可完成接種數千萬劑，但有醫生工會批評疫苗安排混亂。

英國醫學會代表主席麥基翁說：「我們欠缺的是透明度，疫苗何時運抵、運到哪裡?獲承諾疫苗但又取消，一片混亂，安排了第一針，第二針卻被迫取消，同僚要取消數以千計本周及下周預約。」

是否交替接種不同藥廠的疫苗早前亦引起爭議，英國衛生部門其後澄清，不建議這樣做。

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