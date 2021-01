英格蘭地區再實施封鎖 中小學改網上教學

【KTSF 吳倩妤報導】

歐洲疫情持續惡化,英國確診人數再創新高,英格蘭再次封鎖。

英國政府周一起展開牛津疫苗大規模接種,目前有53萬劑可供使用,第一名接種這是現年82歲的男性洗腎患者。

但同時英國單日新增58,784宗確診,再創單日新高,亦是連續七日錄得超過5萬宗病例,再多407名患者不治。

英國首相約翰遜宣布英格蘭地區再次進入封鎖狀態,約翰遜發表電視講話,指傳染力更強的變種新型冠狀病毒正在迅速傳播,醫院面對空前大的壓力,令人沮喪和震驚,因此必須採取緊急行動。

他認為應該將疫情警報級別上調至第五級,意味如果不採取行動,醫療系統可能在21日內不勝負荷。

約翰遜宣布多項防疫措施,民眾如非必要應該留在家中,中小學星期二起改為網上教學。

英國正展開歷來最大規模的疫苗接種工作,至今接種人數超越歐洲其他國家的總和,如一切順利,確診和死亡個案回落,就有可能在下月中旬開始解除封鎖。

而在蘇格蘭地區,首席大臣Nicola Sturgeon將要求召開緊急國會會議,當地傳媒報道,她可能要求實施更嚴厲的防疫措施,包括再度實施封鎖,直至春季,當地學校關閉直至本月18日。

而接種疫苗速度遠遠落後的法國,目前只有數百人接種,遠遠落後於英國、德國等國家,單日新增1.2萬宗確診,累計超過265萬宗。

當局承諾加快疫苗接種速度,護老院與50歲以上的醫護人員優先。

