北灣Sonoma縣Jenner鎮附近的Blind海灘周日發生遇溺意外,兩名幼童被大浪捲走,他父母下水拯救他們時,父親遇溺身亡,兩名幼童目前仍然失蹤,估計凶多吉少。

Monte Rio消防局於下午2時半接獲舉報,母親自行返回岸上,父親在他人協助下被拖回岸上,但消防員為他急救30分鐘後,他最終返魂乏術。

二人一對年幼子女目前仍然失蹤,分別是一名6歲女童和一名4歲男童,當局周一關閉案發海灘,加州州立公園的救生員會繼續尋找兩名幼童。

