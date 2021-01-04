特朗普指CDC誇大疫情 指數據全是假新聞

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美國感染新冠病毒的死亡人數突破35萬人，比起奧蘭多的人口還要多，令情況更差的是，疫苗的注射比預期中緩慢，有民眾要輪候幾小時才接種到疫苗，不過特朗普總統表示，美國疾控中心（CDC）誇大了美國的疫情及死亡人數，指這些數據全部是假新聞。

全美的死亡人數突破35萬人之際，特朗普周日早上在社交網站上發文指出，「美國的中國病毒確診個案及死亡人數完全是誇大，這是由於CDC疾控中心採用了無理的計算方法」，而其他國家，有目的地，非常不準確地上報較少的確診個案。

特朗普更指，「一有懷疑個案，就斷定是新冠病毒」，這是假新聞。

不過根據CDC的數據，除了死亡人數，住院人數同樣沒有下降的跡象，全美連續32天有超過10萬人住院。

疫情重災區之一的洛杉磯，有醫生警告，醫療系統負荷告急，亦會影響其他突發醫療清況，例如是車禍、有人中風或心臟病這類病人的護理，因為醫護處理新冠患者已經分身不暇。

同時，疫苗的注射速度亦趕不上預期，有專家形容，這是挫折，亦令人很失望，在缺乏聯邦政府的指引下，感覺現在是各州自己照顧自己。

CDC報告，至今已經運送了超過1300劑疫苗至全美，但暫時只注射了400萬劑，比聯邦政府之前訂下，在新年前要為兩千萬人接種的目標差很遠。

這裡是佛羅里達州St Johns縣的情況，當局預計為600人接種疫苗，但等候接種的車龍排到三英里以外，有人更等候了13小時。

相同的情況亦在休斯頓出現，當地市長表示，一天之內，當局收到25萬個有關疫苗注射的查詢，令到接線中心的系統不勝負荷而出現故障。

對於一些很幸運接種了疫苗的人，不要忘記，他們需要在三星期後再回來接種第二劑。

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