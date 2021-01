特朗普指CDC誇大疫情 指數據全是假新聞

【KTSF】

美國感染新冠病毒的死亡人數突破35萬人,比起奧蘭多的人口還要多,令情況更差的是,疫苗的注射比預期中緩慢,有民眾要輪候幾小時才接種到疫苗,不過特朗普總統表示,美國疾控中心(CDC)誇大了美國的疫情及死亡人數,指這些數據全部是假新聞。

全美的死亡人數突破35萬人之際,特朗普周日早上在社交網站上發文指出,「美國的中國病毒確診個案及死亡人數完全是誇大,這是由於CDC疾控中心採用了無理的計算方法」,而其他國家,有目的地,非常不準確地上報較少的確診個案。

特朗普更指,「一有懷疑個案,就斷定是新冠病毒」,這是假新聞。

不過根據CDC的數據,除了死亡人數,住院人數同樣沒有下降的跡象,全美連續32天有超過10萬人住院。

疫情重災區之一的洛杉磯,有醫生警告,醫療系統負荷告急,亦會影響其他突發醫療清況,例如是車禍、有人中風或心臟病這類病人的護理,因為醫護處理新冠患者已經分身不暇。

同時,疫苗的注射速度亦趕不上預期,有專家形容,這是挫折,亦令人很失望,在缺乏聯邦政府的指引下,感覺現在是各州自己照顧自己。

CDC報告,至今已經運送了超過1300劑疫苗至全美,但暫時只注射了400萬劑,比聯邦政府之前訂下,在新年前要為兩千萬人接種的目標差很遠。

這裡是佛羅里達州St Johns縣的情況,當局預計為600人接種疫苗,但等候接種的車龍排到三英里以外,有人更等候了13小時。

相同的情況亦在休斯頓出現,當地市長表示,一天之內,當局收到25萬個有關疫苗注射的查詢,令到接線中心的系統不勝負荷而出現故障。

對於一些很幸運接種了疫苗的人,不要忘記,他們需要在三星期後再回來接種第二劑。

