錄音顯示特朗普向喬治亞州務卿施壓改變選舉結果

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美國傳媒取得錄音，指特朗普總統要求喬治亞州官員，「尋找」屬於他的一萬多張選票，逆轉該州的選舉結果，更暗示若對方不答應，會遭刑事檢控。官員表明拒絕，白宮不回應事件。

剛過去的美國大選，深紅喬治亞州競爭激烈，點票三次、最終維持拜登以極微差距勝出。

《華盛頓郵報》取得特朗普上周六與喬治亞州州務卿拉芬斯珀格的通話錄音，特朗普多次強調自己不可能落敗，要求同屬共和黨的拉芬斯珀格想辦法逆轉結果。

特朗普說：「我不可能輸掉喬治亞州，根本不可能。看，我想這樣做，我想找來11,780張選票，比我們目前的差距多一票，因為我們的確勝出喬治亞州。而你…你可以說已重新點票。你亦應該希望選舉結果準確，你是個共和黨人。」

曾是特朗普盟友的拉芬斯珀格明言拒絕，直指特朗普聲稱數以千計已故選民「被投票」並非事實。

拉芬斯珀格表示：「我們不認同你勝出大選。我確信選舉公正無誤，總統先生，你所面對的挑戰是你的數據有誤。我們核算後，證實沒有一張選票被重覆計算三次。」

一小時的通話中，多數是特朗普發言。他軟硬兼施，起初語調相對溫和，到後來自訂周二限期，揚言若官員屆時仍未處理好，會有「重大後果」。

特朗普說：「這是刑事罪行，你不能任由此事發生。我告訴你們，周二將有重大影響，如果你們不盡快解決事情。」

兩人分歧延伸到Twitter，特朗普批評拉芬斯珀格甚麼都不知道，不願意、或無法回答有關大選涉嫌舞弊的指控。

拉芬斯珀格反擊說特朗普所言並非事實，事情始終會真相大白。

喬治亞州法律列明，要求他人協助選舉舞弊屬於違法。有律師認為憑這段錄音，已經足以起訴特朗普。

拜登陣營說，特朗普向黨友施壓，推翻合法選舉結果，這段錄音再次證明特朗普攻擊美國民主的可恥行為。

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