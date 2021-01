錄音顯示特朗普向喬治亞州務卿施壓改變選舉結果

【有線新聞】

美國傳媒取得錄音,指特朗普總統要求喬治亞州官員,「尋找」屬於他的一萬多張選票,逆轉該州的選舉結果,更暗示若對方不答應,會遭刑事檢控。官員表明拒絕,白宮不回應事件。

剛過去的美國大選,深紅喬治亞州競爭激烈,點票三次、最終維持拜登以極微差距勝出。

《華盛頓郵報》取得特朗普上周六與喬治亞州州務卿拉芬斯珀格的通話錄音,特朗普多次強調自己不可能落敗,要求同屬共和黨的拉芬斯珀格想辦法逆轉結果。

特朗普說:「我不可能輸掉喬治亞州,根本不可能。看,我想這樣做,我想找來11,780張選票,比我們目前的差距多一票,因為我們的確勝出喬治亞州。而你…你可以說已重新點票。你亦應該希望選舉結果準確,你是個共和黨人。」

曾是特朗普盟友的拉芬斯珀格明言拒絕,直指特朗普聲稱數以千計已故選民「被投票」並非事實。

拉芬斯珀格表示:「我們不認同你勝出大選。我確信選舉公正無誤,總統先生,你所面對的挑戰是你的數據有誤。我們核算後,證實沒有一張選票被重覆計算三次。」

一小時的通話中,多數是特朗普發言。他軟硬兼施,起初語調相對溫和,到後來自訂周二限期,揚言若官員屆時仍未處理好,會有「重大後果」。

特朗普說:「這是刑事罪行,你不能任由此事發生。我告訴你們,周二將有重大影響,如果你們不盡快解決事情。」

兩人分歧延伸到Twitter,特朗普批評拉芬斯珀格甚麼都不知道,不願意、或無法回答有關大選涉嫌舞弊的指控。

拉芬斯珀格反擊說特朗普所言並非事實,事情始終會真相大白。

喬治亞州法律列明,要求他人協助選舉舞弊屬於違法。有律師認為憑這段錄音,已經足以起訴特朗普。

拜登陣營說,特朗普向黨友施壓,推翻合法選舉結果,這段錄音再次證明特朗普攻擊美國民主的可恥行為。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。