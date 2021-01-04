舊金山台北經文處一名職員確診（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處周四證實有一名職員確診新冠肺炎，這也是該處首度出現案例。

駐舊金山台北經文處周四表示，上午收到通報，一名職員的新冠病毒檢測呈陽性反應，經文處立即採取應變措施，要求所有員工即刻離開辦公室，並隨即封館展開消毒。

受到事件影響，該處將繼續關閉領務大廳，所有護照簽證等領務作業全面改為郵寄辦理，原本稍早前經文處有開放線上預約，開放讓有緊急需求的民眾親自到場辦理護照或簽證作業，目前這一措施也宣告暫停，何時恢復將另行通知。

由於疫情期間，駐舊金山台北經文處採取分區分流方式上班，也就是在辦公室依隔間劃分不同空間，跨區辦公要戴上口罩，事發後跟確診者同一區辦公的人士已展開隔離及做檢測。

根據本台掌握的消息，該名確診職員上週感到不舒服便在家隔離，沒有進到辦公室上班，也隨即去做了病毒檢測，結果周四出爐，證實為陽性反應。

駐舊金山台北經文處也隨即展開遠距及分組辦公，以確保核心業務照常運作，消毒作業結束後，預料下周人員將陸續返回辦公室上班。

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