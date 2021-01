舊金山台北經文處一名職員確診（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處周四證實有一名職員確診新冠肺炎,這也是該處首度出現案例。

駐舊金山台北經文處周四表示,上午收到通報,一名職員的新冠病毒檢測呈陽性反應,經文處立即採取應變措施,要求所有員工即刻離開辦公室,並隨即封館展開消毒。

受到事件影響,該處將繼續關閉領務大廳,所有護照簽證等領務作業全面改為郵寄辦理,原本稍早前經文處有開放線上預約,開放讓有緊急需求的民眾親自到場辦理護照或簽證作業,目前這一措施也宣告暫停,何時恢復將另行通知。

由於疫情期間,駐舊金山台北經文處採取分區分流方式上班,也就是在辦公室依隔間劃分不同空間,跨區辦公要戴上口罩,事發後跟確診者同一區辦公的人士已展開隔離及做檢測。

根據本台掌握的消息,該名確診職員上週感到不舒服便在家隔離,沒有進到辦公室上班,也隨即去做了病毒檢測,結果周四出爐,證實為陽性反應。

駐舊金山台北經文處也隨即展開遠距及分組辦公,以確保核心業務照常運作,消毒作業結束後,預料下周人員將陸續返回辦公室上班。

