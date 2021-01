舊金山兩女被車撞死 肇事司機逃逸後被捕

【KTSF】

舊金山(三藩市)Market街以南在大除夕下午發生懷疑汽車衝紅燈,撞死人不顧而去的慘劇,兩名女子喪生,其中一人是亞裔,警方拘捕涉嫌司機,他正涉及一宗搶劫案而假釋中,過去兩個月他被指兩度犯罪被捕,但當局最終沒有拘留他。

根據本地五號電視台報導,案件其中一名死者是27歲的日裔女子Hana Abe。

Hana的媽媽表示,女兒在美國讀書,去年才搬來舊金山上班,星期四下午,Hana與另一名她不認識的女子,在2街夾Mission街過馬路時,被一輛相信是衝紅燈的汽車撞死。

警方表示,已經拘捕涉案司機、45歲的Troy McAllister,他當時企圖逃離現場,不過隨即被警員拘捕,McAllister正因為搶劫而假釋中。

警員在疑犯的汽車上搜出一把手槍及子彈,並發現類似甲基安非他命的毒品。

舊金山地檢處證實,McAllister分別在11月及12月,曾經在舊金山犯事被捕。

地檢處指,按正常程序,假釋期間犯案,會交由一名州府的假釋官跟進,不過這名假釋官兩度決定不拘留McAllister,因此他可以回到街上。

地檢處辦公室發聲明指,每個司法機關對這宗案件都有責任,包括地檢處,處方正仔細審視案件,研究有甚麼可以改善。

死者Hana的媽媽住在日本,她希望為女兒討回公道,她表示,整個家庭現在傷心欲絕,世界上無法再找到像Hana一樣的好女兒,她是家庭的驕傲。

Hana的家人財政上有困難她在灣區的朋友,在籌款網站上為她籌款。

