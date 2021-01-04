舊金山兩女被車撞死 肇事司機逃逸後被捕

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舊金山（三藩市）Market街以南在大除夕下午發生懷疑汽車衝紅燈，撞死人不顧而去的慘劇，兩名女子喪生，其中一人是亞裔，警方拘捕涉嫌司機，他正涉及一宗搶劫案而假釋中，過去兩個月他被指兩度犯罪被捕，但當局最終沒有拘留他。

根據本地五號電視台報導，案件其中一名死者是27歲的日裔女子Hana Abe。

Hana的媽媽表示，女兒在美國讀書，去年才搬來舊金山上班，星期四下午，Hana與另一名她不認識的女子，在2街夾Mission街過馬路時，被一輛相信是衝紅燈的汽車撞死。

警方表示，已經拘捕涉案司機、45歲的Troy McAllister，他當時企圖逃離現場，不過隨即被警員拘捕，McAllister正因為搶劫而假釋中。

警員在疑犯的汽車上搜出一把手槍及子彈，並發現類似甲基安非他命的毒品。

舊金山地檢處證實，McAllister分別在11月及12月，曾經在舊金山犯事被捕。

地檢處指，按正常程序，假釋期間犯案，會交由一名州府的假釋官跟進，不過這名假釋官兩度決定不拘留McAllister，因此他可以回到街上。

地檢處辦公室發聲明指，每個司法機關對這宗案件都有責任，包括地檢處，處方正仔細審視案件，研究有甚麼可以改善。

死者Hana的媽媽住在日本，她希望為女兒討回公道，她表示，整個家庭現在傷心欲絕，世界上無法再找到像Hana一樣的好女兒，她是家庭的驕傲。

Hana的家人財政上有困難她在灣區的朋友，在籌款網站上為她籌款。

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