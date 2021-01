【KTSF】

舊金山(三藩市)應急管理局的數據顯示,上周三共有329人在華埠花園角做新型肺炎病毒檢測,結果呈陽性的有13人,比例為3.95%。

當局表示,確診比例高於3都表示疫情狀況嚴重,因此呼籲大家再度參加未來兩個星期三在華埠花園角舉行的測試。

在華埠花園角的臨時檢測站,檢測時間分別是1月6日和1月13日,時間是上午10點至下午2點,前來做檢測的民眾不需要預約,按照先後次序進行檢測。

民眾需要帶身分證或駕照,現場也會有會說中文的專員提供相關服務。

