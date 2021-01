聖荷西Kaiser醫院急症室43員工染新型肺炎

【KTSF】

加州周日新增4萬5千多宗確診,累計近240萬宗,再多181人死亡,位於南灣聖荷西的Kaiser醫院出現大規模感染,急症室一星期內有40多人確診。

位於聖荷西的Kaiser醫院證實,急症室有43名員工在過去一星期內確診,院方透過追蹤密切接觸者,將醫院裡有機會受感染的人隔離,而急症室所有的職員,都已經再次進行檢測,確診者與任何出現病徵的職員已經沒有上班,院方亦會清潔及消毒醫院。

另外,院方亦證實,在聖誕節當日,一名後來證實確診的職員,穿著充氣的服裝進入了急症室,醫院正調查事件與爆發有沒有關係。

院方表示,醫院出現爆發純屬意外,該名職員只是想為同事帶來節日氣氛。

Kaiser發聲明指,就算疫苗的接種已經展開,大家仍然是很脆弱的,因此做足個人防疫措施仍然是很關鍵。

雖然出現爆發,但這間醫院仍然開放,為有需要的人士提供醫療服務。

