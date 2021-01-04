聖荷西Kaiser醫院急症室43員工染新型肺炎

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加州周日新增4萬5千多宗確診，累計近240萬宗，再多181人死亡，位於南灣聖荷西的Kaiser醫院出現大規模感染，急症室一星期內有40多人確診。

位於聖荷西的Kaiser醫院證實，急症室有43名員工在過去一星期內確診，院方透過追蹤密切接觸者，將醫院裡有機會受感染的人隔離，而急症室所有的職員，都已經再次進行檢測，確診者與任何出現病徵的職員已經沒有上班，院方亦會清潔及消毒醫院。

另外，院方亦證實，在聖誕節當日，一名後來證實確診的職員，穿著充氣的服裝進入了急症室，醫院正調查事件與爆發有沒有關係。

院方表示，醫院出現爆發純屬意外，該名職員只是想為同事帶來節日氣氛。

Kaiser發聲明指，就算疫苗的接種已經展開，大家仍然是很脆弱的，因此做足個人防疫措施仍然是很關鍵。

雖然出現爆發，但這間醫院仍然開放，為有需要的人士提供醫療服務。

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