太平煤電公司(PG&E)從1月開始調漲電費平均每戶的能源帳單,月費將增加5.15元。

PG&E公佈的資料顯示,電費用戶平均月費增加電費6.13元,但是天然氣用戶平均月費將下調98美分,如果以家庭能源開支計算,自1月起價格調整後,平均每戶月支出大約是187元,比10月份的平均支增加了5元。

PG&E表示,電費調漲後增加的收入,將用於改進電力系統,減低山火發生的機率,而天然氣的收入,將用於維修保養及更新天然氣基礎設施,也會用於節省能源,以及低收入折扣等相關計劃。

