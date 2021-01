美國國會新一屆會期議員宣誓就職 佩洛西連任眾議長

【有線新聞】

美國新一屆國會議員宣誓就職,佩洛西連任眾議院議長,參議院仍有兩席懸而未決。國會首項挑戰是確認選舉人團的總統投票結果,多名跨黨派參議員發表聯合聲明,呼籲共和黨人三思,不要提出反對。

美國眾議院展開新一屆會期,首個議程是選出議長。眾議院秘書宣布︰「加州議員佩洛西獲得大多票,當選為第117屆國會眾議院議長。」

佩洛西取得216票、以7票差距擊敗共和黨對手麥卡錫成功連任。5名民主黨友沒有投票予她。眾議員之後陸續宣誓。

民主黨今屆在眾議院喪失11席,雖仍以10席之差保著控制權,但優勢收窄,令黨內不少人質疑佩洛西的領導。

新一屆參議員同日在議長、副總統彭斯主持下宣誓就職,參議院目前共和黨佔優、有50席,民主黨則有48席。控制權誰屬取決於佐治亞州周二的次輪投票。

兩黨分歧於新一屆國會未有緩和跡象,過百名共和黨議員已表明,將於周三聯席會議反對部分選舉人團的總統投票結果。

10名跨黨派參議員發表聯合聲明,強調憲法列明選出選舉人的是各州分,而非國會。大選已經結束,是時候向前走。

眾議院前議長、共和黨的瑞安亦罕有發聲明,指拜登勝選完全正當合法,批評拒絕選舉人團、煽動質疑的行動嚴重損害美國民主和聯邦制度。

