聖荷西市長期望來年集中救助受影響小商業和家庭（視頻）

聖荷西市市長Sam Liccardo發表年尾城市狀況報告,期望新一年會集中在救助受疫情影響的小商業和家庭。

Liccardo說:「聖荷西市正面對前所未見的難關,令我們傷痕纍纍,但我們不屈不撓。」

Liccardo回顧2020年,由2月6號聖荷西首名新型肺炎患者死亡,之後又受北加州山火煙霧影響,又有因不滿種族不公義,而走上街頭示威活動,另外受疫情影響,很多居民沒交租,距離經濟復甦仍然有長路要走。

不過他都感謝居民守望相助,例如在示威活動清潔垃圾,協助製口罩和面罩,又多謝市府官員為餐廳和零售店在馬路和泊車位劃出戶外空間經營。

Liccardo說:「我們會集中幫助受困的家庭和小商業復甦。」

他又表示會請求州議員延長加州的禁逼遷令,避免有大批租客在限期後遭逼遷,並提高警察執法的透明度和問責性,以及繼續關注無家可歸者議題等。

