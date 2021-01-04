聖荷西市長期望來年集中救助受影響小商業和家庭（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

聖荷西市市長Sam Liccardo發表年尾城市狀況報告，期望新一年會集中在救助受疫情影響的小商業和家庭。

Liccardo說：「聖荷西市正面對前所未見的難關，令我們傷痕纍纍，但我們不屈不撓。」

Liccardo回顧2020年，由2月6號聖荷西首名新型肺炎患者死亡，之後又受北加州山火煙霧影響，又有因不滿種族不公義，而走上街頭示威活動，另外受疫情影響，很多居民沒交租，距離經濟復甦仍然有長路要走。

不過他都感謝居民守望相助，例如在示威活動清潔垃圾，協助製口罩和面罩，又多謝市府官員為餐廳和零售店在馬路和泊車位劃出戶外空間經營。

Liccardo說：「我們會集中幫助受困的家庭和小商業復甦。」

他又表示會請求州議員延長加州的禁逼遷令，避免有大批租客在限期後遭逼遷，並提高警察執法的透明度和問責性，以及繼續關注無家可歸者議題等。

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