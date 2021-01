聖荷西Kaiser醫院新型肺炎大規模感染一人亡

【KTSF 萬若全報導】

位於南灣聖荷西的Kaiser醫院出現大規模感染,急症室一星期內有40多人確診,一名員工不幸染病死亡,另外Santa Clara縣在對商業提出新規範。

原本是營造佳節歡樂的美意,最後演變成悲劇,聖荷西Kaiser醫院證實一名員工死於新冠肺炎,源頭就是畫面上這個聖誕樹充氣服裝,死者是名女性,服務於急診室的病人登記部門。

包括死者等44人,25日當天都在急診室工作,根據媒體報導,一位不願具名的護士說,穿著聖誕樹充氣服的人,在急診室裡走了10到15分鐘,當時大家都在工作,這對大家是很大的創傷,這個人只是想帶給大家歡樂。

結果該名員工是無症狀感染者,有專家表示,這種充氣裝是高壓充氣,散播到空氣中的顆粒比想像的還廣及嚴重,Kaiser正在調查,並追蹤當天在急診室的所有人,據了解有員工已經施打新冠疫苗。

Kaiser發聲明指,就算疫苗的接種已經展開,大家仍然是很脆弱的,因此做足個人防疫措施仍然是很關鍵。

另外,Santa Clara縣對於商業又多了一項嚴格措施,要求所有商業必須關閉員工休息室,新規定員工還是可以在休息室使用微波爐熱飯、冰箱及咖啡沖泡器等,但是不能在休息室飲食。

衛生官員認為,員工休息室是傳播高危險區,因為地方小,通風不佳,員工休息室已經證實是新冠病毒傳播最常見的來源之一,不過醫院及健康照顧設施則不在禁令內,如果無法關閉休息室的商業,則必須跟縣衛生單位提出請願。

Santa Clara縣目前有新冠肺炎病人住院,加護病房只剩下28張床,疫苗的接種速度慢且少,該縣目前為止收到94,805新冠疫苗,但全部給第一線醫護人員施打。

Santa Clara縣周日新增887宗病例,37死亡病例,累計747人死亡,全縣共7萬多人染疫。

