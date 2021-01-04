聖荷西Kaiser醫院新型肺炎大規模感染一人亡

【KTSF 萬若全報導】

位於南灣聖荷西的Kaiser醫院出現大規模感染，急症室一星期內有40多人確診，一名員工不幸染病死亡，另外Santa Clara縣在對商業提出新規範。

原本是營造佳節歡樂的美意，最後演變成悲劇，聖荷西Kaiser醫院證實一名員工死於新冠肺炎，源頭就是畫面上這個聖誕樹充氣服裝，死者是名女性，服務於急診室的病人登記部門。

包括死者等44人，25日當天都在急診室工作，根據媒體報導，一位不願具名的護士說，穿著聖誕樹充氣服的人，在急診室裡走了10到15分鐘，當時大家都在工作，這對大家是很大的創傷，這個人只是想帶給大家歡樂。

結果該名員工是無症狀感染者，有專家表示，這種充氣裝是高壓充氣，散播到空氣中的顆粒比想像的還廣及嚴重，Kaiser正在調查，並追蹤當天在急診室的所有人，據了解有員工已經施打新冠疫苗。

Kaiser發聲明指，就算疫苗的接種已經展開，大家仍然是很脆弱的，因此做足個人防疫措施仍然是很關鍵。

另外，Santa Clara縣對於商業又多了一項嚴格措施，要求所有商業必須關閉員工休息室，新規定員工還是可以在休息室使用微波爐熱飯、冰箱及咖啡沖泡器等，但是不能在休息室飲食。

衛生官員認為，員工休息室是傳播高危險區，因為地方小，通風不佳，員工休息室已經證實是新冠病毒傳播最常見的來源之一，不過醫院及健康照顧設施則不在禁令內，如果無法關閉休息室的商業，則必須跟縣衛生單位提出請願。

Santa Clara縣目前有新冠肺炎病人住院，加護病房只剩下28張床，疫苗的接種速度慢且少，該縣目前為止收到94,805新冠疫苗，但全部給第一線醫護人員施打。

Santa Clara縣周日新增887宗病例，37死亡病例，累計747人死亡，全縣共7萬多人染疫。

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