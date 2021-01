【KTSF 馮政浩報導】

聯邦司法部表示,家居建材超級市場Home Depot,因為承辦商未能妥善處理顧客屋內的含鉛油漆,同意罰款2千萬元。

這項2千萬元的罰款,是美國歷史上有毒物質控制法案生效以來,最大筆的罰款。

這個條款是聯邦司法部以及環保署和Home Depot達成協議的部分內容。

承辦Home Depot的家居裝修公司,被控進行裝修工程時偷工減料,根據環保署資料,Home Depot的承辦商在剷走含鉛油漆時,並無做足功夫,令到塵埃和油漆碎片散佈。

含鉛油漆在1978年起開始禁用,因為和嚴重健康問題有關,包括影響小童的發展,暫時未清楚2千萬元的罰款如何分配,不過未有顯示會作為受害者的賠償。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。