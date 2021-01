白宮抗疫醫生反駁特朗普質疑疫情數據被誇大

【有線新聞】

美國白宮傳染病專家福奇,反駁特朗普總統質疑疫情數據被誇大。福奇強調死亡數字均是如實反映染疫去世的人,他呼籲聯邦和州政府加強合作,擴大疫苗接種人數。

美國總統特朗普於社交網站發文,質疑美國疾控中心的點算方法令確診和死亡數字被大幅誇大,又稱相比之下,許多國家故意不準確地少報病例。

白宮傳染病專家福奇接受全國廣播公司訪問,強調疫情死亡人數是真實數字。福奇說:「美國超過三十萬人死亡,每天有二、三千人去世 。你所要做的,是走進戰壕 、走進醫院、走進深切治療部,去看看發生了甚麼,那些都是確實數字、真實的人染病去世。」

福奇又指出醫院人滿為患、醫護承受巨大壓力,並非虛假而是真實發生。

醫務總監亞當斯受訪時亦說,以公共衛生角度來看,無理由要懷疑疾控中心數據,指出民眾要非常清楚數據不單止關於死亡數字,亦是醫療系統負荷問題。

全美至今逾2060萬人確診、死亡人數突破35萬人。自上月中展開疫苗接種計劃以來,只有約420萬人接種,遠低過預期的2000萬目標。

福奇對加快接種步伐表達樂觀,指出於過去3日就有120萬人接種了疫苗,期望可以將接種人數進一步擴大至每日100萬人,呼籲聯邦和州政府真正加強合作。

