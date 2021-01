影評：《花樣女子》是部非一般的復仇電影

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位年輕女子,為什麼每逢周末就會到夜總會找復仇對象?

當觀眾第一次見到Cassandra 的時候,她獨自在夜總會中,看似酒醉得站不起來。這時候,好心男子出現,說要送Cassandra 回家。說著說著,車就開到這好心人家,然後把Cassandra 安置在床上,開始毛手毛腳。Cassandra 突然清醒,質問偽君子的舉動,然後對男子做出流血傷害。這是Cassandra 每個周末晚上的必要任務。她之所以會這麼做,跟多年前在醫學院中發生的一起事件有關,事件導致好友自殺。而Cassandra 基於內疚,也令到她結束自己要當醫生的長期夢想,逃到一間咖啡店工作。一天,前同學Ryan 認出Cassandra,兩人開始戀愛。Cassandra 也決定不再到夜總會找復仇獵物,她也決定從以前的陰影中走出。但是好景不常,Cassandra 發現好友被性侵的現場,有人錄影。看了之後,再度將她陷入要為好友報仇的深淵中。

電影全片由英國演員Carey Mulligan 演出這個復仇女子。她也以多層面揣摩這個看似容易被卡通化的角色,算是她出道以來最精彩的演出。這是英國導演Emerald Fennell,首部親自寫的劇本和導演的戲。故事的復仇味道濃,要觀眾體驗性侵事件中受害人的處境和事後持久的傷害。對有些人來說,不單對受害人的傷害永久化,他們身邊的人也同樣在煎熬中生活。要年輕男子在想滿足自己的慾望時,明確思考自己行動的後果。

電影的彩色色調,或許淡化了這類事件的嚴重性。但要是給人們 特別是年輕男子 一個警戒的話,何嘗不是對社會的貢獻?

《花樣女子 Promising Young Woman》要人們對自己不論在做任何可能影響他人的事之前,謹慎思考。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在聖荷西的Capitol Drive-in 汽車戲院上映,預料將會在幾個星期後,在主要串流平台推出。

電影網頁:https://www.focusfeatures.com/promising-young-woman

“Promising Young Woman” is a smart revenge tale for this moment

“Screening Room” reviews “Promising Young Woman”

Rating: 4 out of 5 stars

