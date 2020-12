也門機場爆炸數十死傷疑針對新政府

【有線新聞】

也門南部亞丁機場遇襲,至少25死、110傷,也門政府相信施襲目標是新籌組的聯合政府內閣成員,總統府之後亦發生爆炸。佔領也門北部的胡塞武裝否認施襲。

第一次爆炸時,飛機剛降落南部亞丁的機場,當時總理賽義德和新內閣成員正下機。之後傳出疑似槍聲,停機坪群眾倉皇四散,未幾又再有爆炸。

有官員相信客機是襲擊目標,但降落延誤、沒有擊中。也門指控獲伊朗撐腰的胡塞武裝向機場發射四枚彈道導彈;胡塞武裝則否認。

內閣人員隨即被護送到總統府,但附近亦發生爆炸。支持也門的沙特阿拉伯聯軍表示,擊落一架裝有炸藥的胡塞武裝無人機。賽義德在電視講話中形容事件是恐怖襲擊,又說所有新閣員安全。

處於內戰的也門,政府和南部分離主義分子成立的「南方過渡委員會」合組新政府,旨在聯手抗衡現時佔據也門北部的胡塞武裝。

這次新內閣成員在沙特阿拉伯宣誓就職,回國時遇襲,反映要結束內戰、改變也門南北割據局面,對新政府而言是一大考驗。

