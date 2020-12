習近平發新年賀詞 指中國書寫出抗疫史詩

【有線新聞】

在北京,中國國家主席習近平發表新年賀詞,先形容國家抗擊新型肺炎的過程是書寫出抗疫史詩,又寄語來年中共建黨一百周年,會繼續以人民為中心,揚帆遠航。

習近平說:「2020年是極不平凡的一年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛,用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。我們克服疫情影響,統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大成果,我國在世界主要經濟體中率先實現正增長,預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新台階。我們還要繼續奮鬥,勇往直前,創造更加燦爛的輝煌。」

習近平表示,中國在世界主要經濟體中率先實現正增長,預計2020年的國內生產總值達到100萬億元的新台階,中國亦都成功實現全面脫貧。

他又提到2021年是中共建黨100周年:「胸懷千秋偉業,恰是百年風華。我們秉持以人民為中心,永葆初心、牢記使命,乘風破浪、揚帆遠航,一定能實現中華民族偉大復興。」

