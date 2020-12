Walnut Creek護老院職員和院友接種新型肺炎疫苗

【KTSF 江良慧報導】

在東灣Walnut Creek有護老院開始替院友和職員接種Pfizer的新型肺炎疫苗,有接種疫苗的院友表示,疫苗為他們在新一年帶來希望。

在東灣Walnut Creek的Viamonte護老院,90個院友和70個職員周三開始接種第一劑疫苗,他們也是灣區最先開始接種疫苗的護老院之一。

根據接種疫苗的計劃,最先接種的是前線醫護人員,之後就輪到這些在護老院等緊密環境生活的長者。

專家指他們風險特別高,因為如果受感染,有可能會有嚴重的併發症。

周三有院友表示,接種疫苗為他們的新一年帶來希望。

Ray Greenleaf說:「是真正的禮物,我感到很幸運和感激能有這個機會。」

Victoria Greenleaf說:「對2021年感到有希望,最重要的是可以擁抱家人和朋友,可以再次和他們有社交活動。」

