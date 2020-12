如何在疫情下安全歡慶新年來臨

【KTSF 江良慧報導】

在過去的大半年期間,每逢節日過後,例如是感恩節、勞工節和Halloween之後,都出現個案急增的情況,公共衛生專家都擔心在新年這個大日子過後,疫情也會再度惡化,想慶祝新年同時努力抗疫,也不是沒有辦法。

在過去一個星期,有超過710萬人通過機場的安檢過關,雖然CDC一直警告民眾要他們留在家中過聖誕。

麻省Dartmouth大學生物系副教授Erin Bromage說:「我們可以在2月時仍然受到聖誕時期事情影響,甚至是在疫苗已經面世後。」

現在焦點已經轉向新年,CDC表示,最安全的方法就是在家,與同住的家人一起慶祝,或者是在網上與親友慶祝。

CDCk表示,外遊和與不同住家人慶祝,會增加感染和傳播新型肺炎或者流感的風險,但如果要舉辦或者參加慶祝活動,事前要講清楚釐清大家的預期,盡量在戶外慶祝,如果只能在室內,就要把門窗都打開,會接觸的物件表面要經常清潔和消毒,請賓客自攜帶食物飲品和杯碟餐具,背景音樂較小聲點,令賓客無需大聲講話,從而噴出飛沫,盡量使用一次過的獨立包裝醬汁和調味品,限制賓客人數。

有衛生專家就建議不要超過10人,和事前最好先做檢測。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說:「你受保護的程度,和你最弱的環節一樣強,如果有最弱的環節,病毒就會傳播。」

