如何在疫情下安全歡慶新年來臨

【KTSF 江良慧報導】

在過去的大半年期間，每逢節日過後，例如是感恩節、勞工節和Halloween之後，都出現個案急增的情況，公共衛生專家都擔心在新年這個大日子過後，疫情也會再度惡化，想慶祝新年同時努力抗疫，也不是沒有辦法。

在過去一個星期，有超過710萬人通過機場的安檢過關，雖然CDC一直警告民眾要他們留在家中過聖誕。

麻省Dartmouth大學生物系副教授Erin Bromage說：「我們可以在2月時仍然受到聖誕時期事情影響，甚至是在疫苗已經面世後。」

現在焦點已經轉向新年，CDC表示，最安全的方法就是在家，與同住的家人一起慶祝，或者是在網上與親友慶祝。

CDCk表示，外遊和與不同住家人慶祝，會增加感染和傳播新型肺炎或者流感的風險，但如果要舉辦或者參加慶祝活動，事前要講清楚釐清大家的預期，盡量在戶外慶祝，如果只能在室內，就要把門窗都打開，會接觸的物件表面要經常清潔和消毒，請賓客自攜帶食物飲品和杯碟餐具，背景音樂較小聲點，令賓客無需大聲講話，從而噴出飛沫，盡量使用一次過的獨立包裝醬汁和調味品，限制賓客人數。

有衛生專家就建議不要超過10人，和事前最好先做檢測。

Emory大學醫學院執行副院長Carlos del Rio說：「你受保護的程度，和你最弱的環節一樣強，如果有最弱的環節，病毒就會傳播。」

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