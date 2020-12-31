舊金山日落區首個百分百可負擔房屋項目 提供近百單位（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市參事馬兆明（Gordon Mar）宣布，計劃在日落區興建區內首個百分之百可負擔房屋項目，不過計劃中近百個公寓單位只提供11個停車位。

計劃中的可負擔房屋項目，位於日落區Irving街2550號，在新世界超級市場的對街，市府挑選了田德隆社區發展中心TNDC成為項目的發展商。

市參事馬兆明表示，初步規劃，這個百分百可負擔房屋項目，是為從事必要服務的家庭而設，會興建最多七層，約100個單位，單位類型主要是兩房及三房，當中亦有單間公寓及一房單位，年收入限制由38,450元至10萬2500元，優先給日落區居民，以及曾經遭遇逼遷的人申請。

馬兆明>說：「這個極端的房屋危機，令很多中等收入家庭負擔不起留在舊金山，日落區曾經被視為一個可負擔的社區，很多工人家庭負擔不起在此買房，甚至租一個面積較大的公寓。」

根據計劃的資料顯示，項目只會提供11個停車位，馬兆明指，會盡力與發展商商討，讓居民有足夠的停車位，但更希望鼓勵大家使用公共交通工具。

馬兆明說：「我們鼓勵居民利用公車出入，這是一個交通便利的位置，N Car輕軌在一個街口外，附近亦有其他巴士線。」

馬兆明指出，由80年代至2000年，日落區的華裔人口大幅增加五成，不過近這10年因為房價急升，已經少了很多華裔遷入。

張順儀是租客，與家人在日落區住了3年，她表示，很喜歡日落區的環境，希望有更多可負擔房屋，讓他們可以繼續住在區內。

張順儀說：「現在找住房是相當困難，還有很貴，我們的收入，基本上家裡的收入，基本用一半去交房租，又要供車，有生活用品，我丈夫看病，又要用醫藥費，所以我們根本沒有錢剩。」

樓宇的地面會是一個有2,250平方尺的商業空間，至於會加入什麼店舖及服務，會諮詢居民的意見。

馬兆明的辦公室與發展商將於明年年初舉行三場社區會議，第一場將於1月23日星期六舉行，現場會提供中文翻譯。

整個項目的設計預計將於明年春季提交給規劃部門，一切順利的話，將於2023年動工。

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