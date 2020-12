舊金山日落區首個百分百可負擔房屋項目 提供近百單位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市參事馬兆明(Gordon Mar)宣布,計劃在日落區興建區內首個百分之百可負擔房屋項目,不過計劃中近百個公寓單位只提供11個停車位。

計劃中的可負擔房屋項目,位於日落區Irving街2550號,在新世界超級市場的對街,市府挑選了田德隆社區發展中心TNDC成為項目的發展商。

市參事馬兆明表示,初步規劃,這個百分百可負擔房屋項目,是為從事必要服務的家庭而設,會興建最多七層,約100個單位,單位類型主要是兩房及三房,當中亦有單間公寓及一房單位,年收入限制由38,450元至10萬2500元,優先給日落區居民,以及曾經遭遇逼遷的人申請。

馬兆明>說:「這個極端的房屋危機,令很多中等收入家庭負擔不起留在舊金山,日落區曾經被視為一個可負擔的社區,很多工人家庭負擔不起在此買房,甚至租一個面積較大的公寓。」

根據計劃的資料顯示,項目只會提供11個停車位,馬兆明指,會盡力與發展商商討,讓居民有足夠的停車位,但更希望鼓勵大家使用公共交通工具。

馬兆明說:「我們鼓勵居民利用公車出入,這是一個交通便利的位置,N Car輕軌在一個街口外,附近亦有其他巴士線。」

馬兆明指出,由80年代至2000年,日落區的華裔人口大幅增加五成,不過近這10年因為房價急升,已經少了很多華裔遷入。

張順儀是租客,與家人在日落區住了3年,她表示,很喜歡日落區的環境,希望有更多可負擔房屋,讓他們可以繼續住在區內。

張順儀說:「現在找住房是相當困難,還有很貴,我們的收入,基本上家裡的收入,基本用一半去交房租,又要供車,有生活用品,我丈夫看病,又要用醫藥費,所以我們根本沒有錢剩。」

樓宇的地面會是一個有2,250平方尺的商業空間,至於會加入什麼店舖及服務,會諮詢居民的意見。

馬兆明的辦公室與發展商將於明年年初舉行三場社區會議,第一場將於1月23日星期六舉行,現場會提供中文翻譯。

整個項目的設計預計將於明年春季提交給規劃部門,一切順利的話,將於2023年動工。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。