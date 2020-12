【KTSF】

舊金山(三藩市)與北灣Marin縣對出的海域周四清晨發生小型地震,震級為3.6級,北灣、舊金山以至中半島多地的居民都報稱感受到地震。

跟據美國地質研究所提供的資料,地震在清晨5時41分發生,震央位於Muir海灘對出4.5哩的海域,距舊金山以西約10哩,深度約9哩,沒有財物損毀或受傷報告。

