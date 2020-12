南加變種病毒個案或屬社區傳播 抗疫醫生指無須恐慌（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南加州聖地牙哥縣出現首宗新變種病毒個案,患者是一名30歲男子,並無外遊紀錄,衛生當局擔心有可能是社區傳播,白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生表示不需要感到恐慌。

Fauci醫生說:「我認為加州居民不必對此感到奇怪,這是意料之內,大部份的變種都作用不大,也不會影響病毒的重大作用力。」

Fauci醫生指出,病毒傳播和繁殖過程中變種是很正常的事,他又表示,根據在英國變種新型肺炎病毒案例,病毒的傳播性雖然有變強,但病毒的致命性未見有增強,也未見會影響現時疫苗的效力,而且不會因為變了種而無法檢測出來。

紐森問到他回顧整年疫情中,對病毒惑到最意外的事,Fauci醫生表示,一般流感病毒經過咳嗽或打噴嚏等途徑傳染,但當發現新冠狀病毒可以經無病徵的人而隱形傳播,令他最感到意外,需要改變檢測方法,也因此要求所有人要戴口罩防疫。

Fauci醫生都認為,只要給教師和學生定期檢測以及採取防疫措施,是可以安全重開親身授課,他也預期明年4月起疫苗可以廣泛推出,如果有七至八成人接種疫苗,估計最早在明年秋季可以做到集體免疫,從而重啟經濟。

Fauci醫生說:「要重啟經濟,傳播率必須下降,要在疫苗未廣泛推出之前,壓低傳播率,就要繼續實施衛生防疫措施。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。