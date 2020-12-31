南加變種病毒個案或屬社區傳播 抗疫醫生指無須恐慌（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

南加州聖地牙哥縣出現首宗新變種病毒個案，患者是一名30歲男子，並無外遊紀錄，衛生當局擔心有可能是社區傳播，白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生表示不需要感到恐慌。

Fauci醫生說：「我認為加州居民不必對此感到奇怪，這是意料之內，大部份的變種都作用不大，也不會影響病毒的重大作用力。」

Fauci醫生指出，病毒傳播和繁殖過程中變種是很正常的事，他又表示，根據在英國變種新型肺炎病毒案例，病毒的傳播性雖然有變強，但病毒的致命性未見有增強，也未見會影響現時疫苗的效力，而且不會因為變了種而無法檢測出來。

紐森問到他回顧整年疫情中，對病毒惑到最意外的事，Fauci醫生表示，一般流感病毒經過咳嗽或打噴嚏等途徑傳染，但當發現新冠狀病毒可以經無病徵的人而隱形傳播，令他最感到意外，需要改變檢測方法，也因此要求所有人要戴口罩防疫。

Fauci醫生都認為，只要給教師和學生定期檢測以及採取防疫措施，是可以安全重開親身授課，他也預期明年4月起疫苗可以廣泛推出，如果有七至八成人接種疫苗，估計最早在明年秋季可以做到集體免疫，從而重啟經濟。

Fauci醫生說：「要重啟經濟，傳播率必須下降，要在疫苗未廣泛推出之前，壓低傳播率，就要繼續實施衛生防疫措施。」

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