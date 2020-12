共和黨領袖麥康尼拒絕快速表決派錢2千法案

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨領袖麥康尼表示,建議派錢加碼到2千元的法案,想快速在參議院全院表決通過是不切實際的想法。

麥康尼堅決拒絕接受直接派錢加碼至2千元的法案,有可能令法案在國會本週末結束之前無法通過。

麥康尼說,要法案快速在參議院表決通過是不切實際的想法,他強調,如果法案不包含特朗普總統提議的另外兩項優先項目,法案就不會提上議程。

特朗普所指的這兩個優先項目,就是全面廢除大型科技公司在網上的刑責保護,以及調查選舉是否有舞弊。

麥康尼指出,參議院不會將這三個項目分開,即是說,派錢2千,必須與這兩個項目聯合一起討論。

另外,特朗普在簽署疫情紓困法案生效之後,第一批個人派錢600元的銀行轉帳已經在周二晚開始,而600的支票或轉帳卡也會在周三開始寄出。

