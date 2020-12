共和黨有參議員將在國會點算選舉人票時提異議

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的密蘇里州聯邦參議員Josh Hawley周三表示,國會1月6日召開聯席特別會議點算選舉人票時,他將會提出異議,此舉將迫使國會參眾兩院的議員要再一次投票,是否接受拜登當選總統。

Hawley是第一位聯邦參議員宣布提出挑戰選舉人團的投票結果,理由是他認為有些州份,特別是賓夕凡尼亞州,沒有跟足本州的選舉法例,因此國會應該調查有關選舉欺詐的指控,以及採取措施確保選舉的完整性,但國會並沒有行動。

根據法規,當國會點算選舉人票時,必須要有一名參議員和一名眾議員提出異議,才可以對選舉結果提出反對,消息指出,提出反對將不會改變選舉結果,只是押後確認拜登當選總統。

眾議院民主黨人將反對任何的異議,多名共和黨籍參議員也爭論這種反對是否能夠為特朗普提供一個平台,來指控選舉涉嫌舞弊。

Hawley的反對,其他參議員也有可能加入,將會令許多參議院共和黨同僚處於困難的政治境況,迫使他們屆時投票支持特朗普,抑或跟隨選民的決定。

Hawley周三表示,他已經知會參議院共和黨領袖有關他的計劃。

參議院共和黨領袖麥康尼私底下曾經催促參議院共和黨人,不要加入眾議院的反對派陣營。

