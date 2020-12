【KTSF】

東灣Fremont警方正在調查一宗致命武器攻擊案,造成兩人受傷送醫。

警方表示,周二清晨6點多,接報稱在Osgood Road 42000街區有毆打事件,到場後發現現場有血跡,便迅速聯繫附近的醫院,十分鐘後便有一名被刺傷的男子被送到創傷中心,傷勢穩定,沒有生命危險。

接著又有一名受傷男子也到院治療,相信是案中的第二人,警方仍在調查案件。

