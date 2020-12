灣區華裔婦臉書墮騙局 損失過萬現金（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

網上的詐騙案件層出不窮,最近就有一名灣區華裔婦女透過臉書認識一位男性網友,原本以為是交了知心朋友,但沒料到最終卻損失了17,000多元,她出面講述這段慘痛的經驗,希望提醒其他女性不要上當。

一名化名為K女士的灣區已婚華裔婦女,在12月9日在臉書上收到自稱「王偉」的男士留言,要求要做FB朋友。

K女士說:「後來他就叫我姐姐,時不時就說每天每天很多好聽的話,要照顧,他說是我的弟弟,他不讓人家欺負我,我很漂亮,他愛我這些的話,就開始這樣說,後來他就說,他是在美國軍方工作,他住在內華達拉斯維加斯,美國空軍基地給他的一個宿舍,在臉書的時候不方便,他就給了我一個app,是LINE。」

兩人轉到LINE聊天,王先生稱童年遭遇非常悲慘,4歲時隨母親和姐姐來美,姊姊死於哮喘,媽媽死於高血壓,說自己是孤兒,想在加州建一個孤兒院,K女士對他起了同情心。

K女士說:「他就會傳了很多很多相片,他在孤兒院這一方面的相片給我,然後他說他很想死,他一生都不高興,沒有人在乎他,因為他是個孤兒,他的太太在2015年7月7號車禍就死掉了,他一生都不高興,他想死,那我就鼓勵他,聽他說一些話我都哭了。」

兩人至今從未見面,這位王先生一下子說自己66歲,一下子又說50歲,Facebook資料又說生於1976年。

他向K女士表示,他是世界衛生組織成員,美國軍人醫生,隨時要為美國犧牲,12月18日他告訴K女士,說美國政府要派他去也門作戰,照顧美國士兵,因為是秘密行動,不可以對外透露,行前還發一張照片告訴K女士,買了21,000元的黃金手飾要送她。

之後他傳給K女士戰場的影片,稱很多人在戰場上死亡。

K女士說:「我說怎麼有這麼多士兵死,美國的新聞沒有報導,他說美國政府不會讓別人知道這些新聞,我說那對美國士兵不公平,他說叫我不要告訴任何人這件事,如果有人知道,他要上軍事法庭。」

王先生告訴K女士,美國軍隊全軍死亡,希望K女士救他回美國,但軍方已經關閉他的銀行帳號,要等他回來才能解封,希望K女士先幫他墊錢,支付飛機服務費用。

K女士說:「我就收到了一張美國national的一單收據,要我交17,550塊的一個收條,那當時我就嚇了一跳,我說我去哪裡找這麼多錢,他就拼命求啊,我就是他最後一個(求助對象),當時就像一個魔咒一樣,後來我說好吧,他說他給了我一個,他說他很有錢,差不多有一億這麼多錢,他會回來還給我,他說他有一個兩萬多的黃金,寄給我,我可以把這黃金賣掉也是錢。」

王先生給了K女士一個Wells Fargo的銀行帳號,帳戶名稱是Richard Parsons,12月21日,K女士真的將這筆錢匯入該帳號,過程中銀行行員一度勸阻K女士不要匯錢,但K女士還是堅持把錢匯出。

K女士說:「後來我就把這銀行交了,但是第二天晚上,我又收到一個收據,差不多是6萬塊錢的,後來我覺得我上當了,我上當我就說我不要交這筆錢,後來我就趕快跟銀行說,想停止那個一萬多的錢,銀行說他已經把這個錢拿走了。」

於是K女士趕快報警,不過她心裡深知,錢可能拿不回來,而這位王先生還持續和K女士保持聯繫,甚至威脅要告訴K女士的先生,但就對K女士要她還錢的要求置之不理,甚至繼續在臉書上想要加K女士的其他女性朋友當FB朋友。

K女士希望透過分享自己慘痛的經驗,讓其他女性小心防範任何網路上的陌生人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。