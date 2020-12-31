灣區華裔婦臉書墮騙局 損失過萬現金（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

網上的詐騙案件層出不窮，最近就有一名灣區華裔婦女透過臉書認識一位男性網友，原本以為是交了知心朋友，但沒料到最終卻損失了17,000多元，她出面講述這段慘痛的經驗，希望提醒其他女性不要上當。

一名化名為K女士的灣區已婚華裔婦女，在12月9日在臉書上收到自稱「王偉」的男士留言，要求要做FB朋友。

K女士說：「後來他就叫我姐姐，時不時就說每天每天很多好聽的話，要照顧，他說是我的弟弟，他不讓人家欺負我，我很漂亮，他愛我這些的話，就開始這樣說，後來他就說，他是在美國軍方工作，他住在內華達拉斯維加斯，美國空軍基地給他的一個宿舍，在臉書的時候不方便，他就給了我一個app，是LINE。」

兩人轉到LINE聊天，王先生稱童年遭遇非常悲慘，4歲時隨母親和姐姐來美，姊姊死於哮喘，媽媽死於高血壓，說自己是孤兒，想在加州建一個孤兒院，K女士對他起了同情心。

K女士說：「他就會傳了很多很多相片，他在孤兒院這一方面的相片給我，然後他說他很想死，他一生都不高興，沒有人在乎他，因為他是個孤兒，他的太太在2015年7月7號車禍就死掉了，他一生都不高興，他想死，那我就鼓勵他，聽他說一些話我都哭了。」

兩人至今從未見面，這位王先生一下子說自己66歲，一下子又說50歲，Facebook資料又說生於1976年。

他向K女士表示，他是世界衛生組織成員，美國軍人醫生，隨時要為美國犧牲，12月18日他告訴K女士，說美國政府要派他去也門作戰，照顧美國士兵，因為是秘密行動，不可以對外透露，行前還發一張照片告訴K女士，買了21,000元的黃金手飾要送她。

之後他傳給K女士戰場的影片，稱很多人在戰場上死亡。

K女士說：「我說怎麼有這麼多士兵死，美國的新聞沒有報導，他說美國政府不會讓別人知道這些新聞，我說那對美國士兵不公平，他說叫我不要告訴任何人這件事，如果有人知道，他要上軍事法庭。」

王先生告訴K女士，美國軍隊全軍死亡，希望K女士救他回美國，但軍方已經關閉他的銀行帳號，要等他回來才能解封，希望K女士先幫他墊錢，支付飛機服務費用。

K女士說：「我就收到了一張美國national的一單收據，要我交17,550塊的一個收條，那當時我就嚇了一跳，我說我去哪裡找這麼多錢，他就拼命求啊，我就是他最後一個（求助對象），當時就像一個魔咒一樣，後來我說好吧，他說他給了我一個，他說他很有錢，差不多有一億這麼多錢，他會回來還給我，他說他有一個兩萬多的黃金，寄給我，我可以把這黃金賣掉也是錢。」

王先生給了K女士一個Wells Fargo的銀行帳號，帳戶名稱是Richard Parsons，12月21日，K女士真的將這筆錢匯入該帳號，過程中銀行行員一度勸阻K女士不要匯錢，但K女士還是堅持把錢匯出。

K女士說：「後來我就把這銀行交了，但是第二天晚上，我又收到一個收據，差不多是6萬塊錢的，後來我覺得我上當了，我上當我就說我不要交這筆錢，後來我就趕快跟銀行說，想停止那個一萬多的錢，銀行說他已經把這個錢拿走了。」

於是K女士趕快報警，不過她心裡深知，錢可能拿不回來，而這位王先生還持續和K女士保持聯繫，甚至威脅要告訴K女士的先生，但就對K女士要她還錢的要求置之不理，甚至繼續在臉書上想要加K女士的其他女性朋友當FB朋友。

K女士希望透過分享自己慘痛的經驗，讓其他女性小心防範任何網路上的陌生人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。