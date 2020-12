【KTSF】

華盛頓州一間Costco分店有約145名員工集體感染新型肺炎,該間分店目前仍然營業,當局正在對所有員工進行檢測。

Yakima縣衛生局透露,在該分店工作的所有員工正接受檢測,所有確診的員工已被要求在家隔離。

Yakima縣疾病控制局局長Melissa Sixberry表示,她預料確診數字會進一步上升。

Costco則在網站稱,正密切留意事態發展,並已遵從公共衛生指引,包括很制進入店內購物的人數,鼓勵顧客遵守社交距離,暫停試食活動,以及定期進行消毒。

