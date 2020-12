大除夕夜Caltrain, SamTrans免費載客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

大除夕夜,加州火車(Caltrain)及SamTrans巴士會提供免費載客服務,不過灣區捷運(BART)及舊金山(三藩市)Muni公車就沒有,只維持正常服務。

Caltrain、服務San Mateo縣的SamTrans,和服務Santa Clara縣的VTA這三個公共運輸系統,今年仍會維持傳統,在大除夕夜晚上和新年清晨都提供免費載客服務。

Caltrain和SamTrans跨年夜不會加開班次,會按照平日的時間表行車,晚上8點開始免費,最後一班車都是從子夜12時02分從舊金山出發,到了星期五,也就是新年當天,則照周日的時間表行車。

SamTrans周五早上5點恢復收費,Caltrain則會從周五早上8點開始恢復收費。

至於灣區捷運今年不會延長營業時間,大除夕夜會營運到晚上9點,舊金山取消跨年倒數的煙火表演,新年當天,捷運會按照假日的時間表上午8點開始載客。

不過捷運及Muni公車今年都不提供免費載客服務,衛生當局也呼籲市民不要聚會。

