大除夕夜Caltrain, SamTrans免費載客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

大除夕夜，加州火車（Caltrain）及SamTrans巴士會提供免費載客服務，不過灣區捷運（BART）及舊金山（三藩市）Muni公車就沒有，只維持正常服務。

Caltrain、服務San Mateo縣的SamTrans，和服務Santa Clara縣的VTA這三個公共運輸系統，今年仍會維持傳統，在大除夕夜晚上和新年清晨都提供免費載客服務。

Caltrain和SamTrans跨年夜不會加開班次，會按照平日的時間表行車，晚上8點開始免費，最後一班車都是從子夜12時02分從舊金山出發，到了星期五，也就是新年當天，則照周日的時間表行車。

SamTrans周五早上5點恢復收費，Caltrain則會從周五早上8點開始恢復收費。

至於灣區捷運今年不會延長營業時間，大除夕夜會營運到晚上9點，舊金山取消跨年倒數的煙火表演，新年當天，捷運會按照假日的時間表上午8點開始載客。

不過捷運及Muni公車今年都不提供免費載客服務，衛生當局也呼籲市民不要聚會。

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