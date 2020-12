加州計劃撥款20億 鼓勵學校2月重開親身授課（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州府計劃撥款20億元,鼓勵學校明年2月中重開親身授課。

紐森計劃為每間重開親身授課的學校平均撥款約64.5萬元的防疫經費,又會為他們提供兩個月的PPE保護裝備。

他表示,現時有更多證據顯示,孩子傳播病毒的風險比較低,親身上學的好處多於在家網上上學,希望首先安排幼稚園至小學二年級生、特殊學校學生或無家可歸學生等重開親身上學。

重開校園的縣,新症率每十萬人每天必須少於28宗,又規定每名教師和學生都必須戴口罩上學,家長都有權給孩子網上教學。

加州教育總監Tony Thurmond說:「直至疫苗可以廣泛推出為止,最重要是為學生、家庭、教師,提供大量檢測和追蹤密切接觸者。」

加州教師工會回應指,對於如何在學校設安全措施仍然有很多疑問,等待州府提供更多指引。

紐森又表示,教師將會在下一階段1B分發到疫苗,全州至今為3萬人接種了疫苗,灣區深切治療部病床可使用率下跌至7.5%,加州周三新增3萬宗新症,死亡人數超過2.5萬人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。