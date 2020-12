加州發現變種病毒感染個案 南加有護士接種疫苗後確診

【KTSF 江良慧報導】

美國死於新型肺炎的人數再創新高,周二有超過3,700名新型肺炎患者不治,至於住院的總人數就超過12.4萬,同樣是一項新紀錄,另外加州也發現更高傳染性的變種病毒感染個案,是全國第二宗,而科羅拉多州就公佈,首名感染變種病毒患者的更多資料。

科羅拉多州衛生官員表示,首名感染變種病毒的是一名科羅拉多州的國民警衛軍,他早前被派遣到一間出現新型肺炎爆發的安老院,而當局發現,另一名一樣被派遣到同一間安老院的國民警衛軍也可能受到感染。

該安老院就是在12月中出現新型肺炎爆發,34名職員中有20人中招,所有26名院友都受感染,其後有4人不治。

州政府在12月23日派出國民警衛軍到安老院,他們在翌日接受例行檢測,州府化驗室發現,可能是變種病毒的跡象,之後證實並通知CDC疾控中心。

確診的國民警衛軍只有輕微症狀,目前在家隔離檢疫,另一名疑似感染的也正在酒店隔離檢疫,目前未能確定兩名國民警衛軍是否在安老院或其他地方感染變種病毒,不過兩人都沒有到國外外遊的記錄,顯示變種病毒可能已經在社區傳播。

另外一名在12月18日在南加州聖地牙哥接受了Pfizer疫苗的急症室男護士,就在6天後證實感染新型肺炎,有傳染病專科醫生表示,情況並非意料之外,因為接種了首劑疫苗後,要大約10至14天才會開始受到大約50%的保護,而且也要打第二劑,才可以得到95%的保障。

另外,由於新型肺炎的潛伏期可以長達14天,該男護士也可能是在打疫苗前已經受到感染。

不過無論是哪一種情況,其實都是提醒大家,疫苗不是萬靈丹,要有效抗疫,還是要繼續保持社交距離、戴口罩和勤洗手。

