【有線新聞】

由牛津大學及阿斯利康聯合研發的新型肺炎疫苗,獲英國批准使用,下周一開始為高風險人士接種。

英國是首個批准使用牛津疫苗的國家,政府早前訂購了一億劑,這款疫苗須相隔12周接種兩劑。

臨床實驗顯示平均有效率達70%,可以儲存在攝氏2至8度的雪櫃,不須超低溫冷藏。運送較方便,生產成本亦較低。

首相約翰遜形容是好消息,會盡快安排民眾接種。當局今月初已經向輝瑞疫苗發出許可。

