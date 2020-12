台灣僑委會舉行座談會推動華語教育（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會委員長童振源與全球海外華文媒體舉行座談會,談當前推動的僑務政策,並透露明年開始,將在全球多地成立華語文中心,以取代中國孔子學院關閉後的華語教育需求。

台灣僑委會委員長童振源,周二晚與數十位來自全球各地的華文媒體舉行線上座談。

童振源在今年6月上任後,設定了四項僑務工作目標,第一是採取新科技、新模式來服務僑胞。

童振源說:「我想僑委會的工作就是服務大家,我們要讓所有的僑胞感受到我們的服務,所以我們要用新科技,才能夠突破既有人力跟資源的限制,當然這新科技最多的是數位科技,還有所謂人工智慧。」

舉例來說,疫情期間僑委會和衛服部合作推出健康益友app,方便僑胞線上看診服務,就是新科技的體現。

其他政策還包括,第二,深化全球僑胞與台灣的連結,推出全球僑胞單一服務窗口;第三,運用台灣優勢,協助全球僑胞在僑居地深根茁壯;第四要匯聚全球僑胞能量回來壯大台灣。

針對中國的孔子學院在全球多國已陸續退場,童振源透露,將從明年開始啟動華語教育推廣計畫,包括成立社區華語文中心。

童振源說:「我想目前在美國地區、歐洲地區,因為孔子學院的退場,所以我們未來僑委會會盡量的跟當地的僑校來做合作,能夠成立社區華語文中心,透過這樣的方式,我們希望能夠結合僑界力量來推廣華文教育到我們主流社會。」

童振源也提到,在美國有600多位台裔教師,未來也會與這些教師加強聯繫和合作,並與產官學合作,舉辦華文作文比賽等,推動台灣在華語教學上跟全球的合作。

