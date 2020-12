【有線新聞】

台灣通報首宗英國變種病毒個案,政府加強入境限制,元旦起禁止外地人入境。

10多歲男患者周日從英國抵達台灣時發燒,之後確診。基因比對後證實是英國變種病毒個案,目前留院治療,情況輕微。

當局宣布元旦起禁止沒有台灣居留權的外地人入境,包括香港、澳門、大陸人士。措施暫定為期一個月,商務及外交人員可以入境,但有限額。

台灣又宣布,從英國藥廠阿斯利康等購入二千萬劑新型肺炎疫苗,最快明年3月到貨。

