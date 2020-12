【KTSF 郭柟報導】

加州周二多了3.1萬幾宗新症,現時有2萬多人住院,當中有4,308人入住ICU深切治療部。

灣區醫院的ICU床位可使用率就有10.4%,中谷San Joaquin地區以及南加州地區,新居家令限期即將屆滿,但由於州府預期未來四星期,當地的ICU病床仍然會是供不應求,因此需要維持居家令,直至ICU可使用率返回15%指標。

該兩個地區現時ICU數目已經飽和,可使用率0%。

公共衛生局長Mark Ghaly醫生又表示,由於入院人數大增,令很多醫院進入應急狀態,醫療人手和資源不足,他們希望同一地區的醫院,可以互相合作分配資源,盡量避免有醫院要進入應急狀態。

