舊金山疫情略為緩和 可能已過高峰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山的新冠肺炎疫情從12月中至今持續激增的情況可能已過高峰期,現在終於略為緩和,不過衛生官員提醒民眾,要嚴防聖誕節和新年假期後再度出現新一波激增。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax周二在今年度最後一週的疫情簡報會上,悼念舊金山市因新冠肺炎死亡的182條生命,隨著新年假期即將到來,他苦口婆心呼籲所有市民,不要再重演感恩節後疫情激增的情況。

Colfax說:「這次的激增仍是最嚴重的,我們負擔不起再有聖誕激增或新年激增,在當前正在經歷的激增之上。」

舊金山目前累計有22,592宗確診,218人死亡,根據市府數據,12月中以來疫情持續激增趨勢終於達到高峰,現在則略見減緩。

Colfax說:「我們已經看到跡象顯示,這次的激增已經達到高峰,再次強調這數字還是極高,僅略低於每十萬人,有30人感染,但是增長率已顯示下降跡象,我們也設法將平均每日新症降到約270宗,也是自12月12日以來首次。」

舊金山的新冠肺炎住院人數近期也創下新高,目前全市所有醫療機構約有近200人住院,是夏天期間的將近一倍,醫院方面都取消或推遲非必要手術,以因應當前緊張的床位需求。

隨著當前疫情有所好轉,官員預料未來14天,該市住院人數也會隨之下降,將繼續密切觀察。

本周五就是新年了,每年的新年倒數許多人會參加跨年活動,官員懇請大家今年除夕千萬不要聚會。

Colfax說:「我們就是無法再承擔,人們聚會了,現在外面的病毒比過去都多,你是躲避不掉的,即使先前的疫情你可以躲過。」

聖誕節的新一波搭機出行高峰,已經讓衛生官員高度憂慮對1月份疫情的影響,呼籲民眾盡量待在家中,並謹守戴口罩、勤洗手,以及保持社交距離的規定,而出行到灣區以外區域,則回來要按規定強制隔離十天。

