舊金山疫情略為緩和 可能已過高峰（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山的新冠肺炎疫情從12月中至今持續激增的情況可能已過高峰期，現在終於略為緩和，不過衛生官員提醒民眾，要嚴防聖誕節和新年假期後再度出現新一波激增。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax周二在今年度最後一週的疫情簡報會上，悼念舊金山市因新冠肺炎死亡的182條生命，隨著新年假期即將到來，他苦口婆心呼籲所有市民，不要再重演感恩節後疫情激增的情況。

Colfax說：「這次的激增仍是最嚴重的，我們負擔不起再有聖誕激增或新年激增，在當前正在經歷的激增之上。」

舊金山目前累計有22,592宗確診，218人死亡，根據市府數據，12月中以來疫情持續激增趨勢終於達到高峰，現在則略見減緩。

Colfax說：「我們已經看到跡象顯示，這次的激增已經達到高峰，再次強調這數字還是極高，僅略低於每十萬人，有30人感染，但是增長率已顯示下降跡象，我們也設法將平均每日新症降到約270宗，也是自12月12日以來首次。」

舊金山的新冠肺炎住院人數近期也創下新高，目前全市所有醫療機構約有近200人住院，是夏天期間的將近一倍，醫院方面都取消或推遲非必要手術，以因應當前緊張的床位需求。

隨著當前疫情有所好轉，官員預料未來14天，該市住院人數也會隨之下降，將繼續密切觀察。

本周五就是新年了，每年的新年倒數許多人會參加跨年活動，官員懇請大家今年除夕千萬不要聚會。

Colfax說：「我們就是無法再承擔，人們聚會了，現在外面的病毒比過去都多，你是躲避不掉的，即使先前的疫情你可以躲過。」

聖誕節的新一波搭機出行高峰，已經讓衛生官員高度憂慮對1月份疫情的影響，呼籲民眾盡量待在家中，並謹守戴口罩、勤洗手，以及保持社交距離的規定，而出行到灣區以外區域，則回來要按規定強制隔離十天。

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